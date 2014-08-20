У МВС виступають за створення єдиного реєстру загиблих в зоні АТО

Радник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко виступає за створення єдиного реєстру всіх загиблих у зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожЗа добу в Донецькій області загинули 34 мирних жителі

“Я думаю, треба нашій державі створити реєстр, хто загинув серед мирних громадян, хто загинув серед міліціонерів, Національної гвардії, Збройних сил України, серед терористів, хто воював на їхньому боці. Думаю, це треба зробити”, - сказав Геращенко.