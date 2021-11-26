Серед вилученого – ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.

На Чернігівщині поблизу кордону з РФ та Білоруссю виявили прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили: ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку.

Крім того, виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень.

Читайте такожNYT: У Байдена намагаються відмовити Путіна від повномасштабного вторгнення в УкраїнуВиявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19. Близько 100 мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Автор: Світлана Макринська