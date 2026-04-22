У Раді запевнили, що не розглядають питання зміни глави МВС

За словами Арахамії, МВС оперативно зреагувало на ситуацію і зробило висновки.

У Верховній Раді України запевнили, що не розглядають питання зміни глави Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Бачимо як окремі народні депутати намагаються політизувати теракт в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є абсолютно безпідставними. Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами", - написав він.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури.

"Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається", - додав Арахамія.

Варто зазначити, що у Верховній Раді після масової стрілянини в Києві зареєстрували постанову про відставку очільника МВС.

За патрульних поліцейських - Анну Дудіну та Михайла Дробницького, які не захистили цивільних під час стрілянини в Києві - було внесено заставу. Це в коментарі агентству УНІАН підтвердила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова. Сума застави для кожного складала 266 тис. грн.

