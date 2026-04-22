За поліцейських, які втекли від стрільця в Києві, внесли заставу, – прокуратура

Йдеться про понад 266 тисяч гривень за кожного.

За патрульних поліцейських - Анну Дудіну та Михайла Дробницького, які не захистили цивільних під час стрілянини в Києві - було внесено заставу. Це в коментарі агентству УНІАН підтвердила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

"Так, маємо таку інформацію. Можемо підтвердити", - сказала вона, відповідаючи на запитання чи правдива інформація, що за патрульних, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Голосіївському районі Києва, внесли заставу у розмірі 266 240 грн.

Стрілянина в Києві: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік стріляв на вулиці, а потім дійшов до місцевого супермаркету і взяв у заручники покупців та працівників магазину. Пізніше правоохоронці після перемовин, які не дали результату, вбили стрільця. Внаслідок події загинули 7 випадкових людей.

Відео дня

На цьому тлі в Інтернеті з’явилися кадри, як двоє поліцейських, які першими прибули на виклик про стрілянину, замість того, щоб захистити цивільних і нейтралізувати злочинця, почали тікати від зловмисника, щойно почувши постріли.

Пізніше двом поліцейським, які покинули цивільних під час теракту в Києві, повідомив про підозру генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, екіпаж з правоохоронцями прибув на виклик щодо стрілянини і мав при собі зброю. Однак поліцейські не застосували її, хоча мали на це право, й покинули місце події, полишивши поранених цивільних. Копам інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу.

Вчора, 21 квітня, Печерський суд обрав запобіжний захід для цих патрульних. На суді поліцейський заявив, що шкодує про свої дії, а його напарниця сказала, що не визнає свою провинну.

За рішенням суду, поліцейського Михайла Дробницького триматимуть під вартою до 18 червня. Також він може вийти на волю під грошову заставу у 266 тис. грн. Його адвокат зазначив, що подаватиме апеляцію.

Прокуратура просила для 27-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді як адвокат поліцейського наполягав на домашньому арешті.

Такий самий запобіжний захід сул оьрав і для його напарниці Анни Дудіної. Йдеться про тримання під вартою на 60 діб з правом застави у розмірі 266 тис. грн.

