'Не хочемо бути в сірій зоні': Сибіга оцінив перспективи нових альянсів для України

Сибіга зазначив, що регіональні союзи не є альтернативою чи противагою наявним альянсам.

Регіональні безпекові альянси мають велику перспективу, але вони не є противагою тим альянсам, які діють сьогодні. Як повідомляє "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

"Вважаю, що Україна якраз може бути важливим компонентом, ключем у забезпеченні двосторонніх гарантій у регіоні. Ми не хочемо бути в сірій зоні і виходити з логіки поділу сфер і повернення до формату "Ялт". Тому регіональні безпекові альянси насправді мають велику перспективу", - наголосив він.

При цьому він додав, що може йтися, зокрема, про альянс України й Туреччини у Чорному морі.

"Туреччина, після Росії, має найбільший флот. Босфор і Дарданелли. Ми - зі своїми спроможностями, які ми продемонстрували. Норвегія, яка межує з Росією, має також сильну оборонку, має сильну економіку. Мені здається, цей формат би був цікавий і для цієї країни. І воно тоді зшиває цю вісь чорноморсько-балтійську", - зазначив очільник МЗС.

Сибіга підкреслив, що регіональні оборонні союзи не є альтернативою чи противагою наявним альянсам, а лише служили б для зміцнення "своїх безпекових позицій для отримання справжніх дієвих гарантій" безпеки.

НАТО не зможе адаптуватися до нового світу

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що НАТО не зможе повноцінно адаптуватися до сучасних геополітичних реалій і потребує фундаментального перезавантаження.

За словами дипломата, проблема НАТО полягає не лише в окремих реформах, а в самій моделі його функціонування.

Клімкін вважає, що ключовим елементом нового етапу розвитку НАТО має стати більша відповідальність європейських країн за власну безпеку. Європа має брати на себе не менше зобов’язань, ніж США.

За оцінками експертів, Європі знадобиться близько десяти років і щонайменше трильйон євро інвестицій для досягнення оборонного потенціалу США. При цьому Клімкін наголосив на внутрішніх ризиках: політична нестабільність, зростання радикальних настроїв і потенційні загрози безпеці можуть ускладнити реформування Альянсу.

Дипломат прогнозує, що у НАТО може відбутися перегляд застосування принципів стримування: ядерне стримування залишиться, а конвенційне буде переглянуто з розподілом відповідальності між союзниками.

