Михайло Подоляк зазначив, що в Європі звикли до певного способу життя.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Він нагадав, що Меркель завжди розмінювала інтереси Європи на інтереси Росії.

Про це український політик розповів в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, в Україні немає територій, які Москва може називати своїми.

"Є тимчасово окуповані території України. І, в принципі, треба спокійно до цього ставитися, адже війна є війна. Нам потрібно буде ці території звільнити незалежно від того, що нам говорить Російська Федерація. Для нас РФ - це абсолютно принижений суб'єкт, який, на жаль, має багато ресурсів. Проте з ними цілком можна мати справу з точки зору покарання за те зло, яке вони принесли в цей світ", - зазначив Подоляк.

При цьому він вважає, що на Заході звикли до певного ритму та способу життя.

"Коли ти весь час посилаєшся: "Давайте ось за цю червону лінію не заходити, тому що там Росія. Вона може підняти ставки, ескалувати, а нам невигідно. А, з іншого боку, навіщо нам заходити туди? Росія ж пропонує якісь тіньові опції". Ми ж просто не розуміємо багато питань. Чому, наприклад, пані Меркель несподівано пару днів тому вийшла і заявила: "Ви знаєте, ви все-таки слухайте пана Путіна, він не блефує, він дійсно може застосувати ядерну зброю. Ви повинні до цього серйозно поставитися. Це дуже важливий аспект. І ви повинні віддати все, що він просить". Це виглядає вже надзвичайно дивно, і, мені здається, було б правильно, щоб серед німецької еліти, якщо вона хоче не опинитися серед аутсайдерів, задати питання, чому пані Меркель всі ці роки постійно розмінювала інтереси об'єднаної Європи на інтереси Російської Федерації. Це найбільш очевидно виглядає", - заявив радник глави ОПУ.

Крім того, він вказав, що західні політики не можуть повірити в те, що світ виглядає інакше, що в світі немає сильної країни під назвою Російська Федерація, що там немає такого суб'єкта як Путін, якого потрібно обов'язково поважати. За його словами, Путіна поважали через страх, а не інтелект, тому що РФ не демонструє інтелект.

"Вони ніяк не можуть зізнатися собі, що вони довгий час жили в ілюзії, яка і призвела до цієї трагедії, в якій опинилася Україна. Тут я похвалю Європейські еліти дуже сильно. Я вважаю, що вони неймовірну роботу роблять сьогодні над тим, щоб зламати свої внутрішні упередження, зламати абсолютно неправильні оцінки, які довгий час над ними тяжіли, і вийти з кокона страху по відношенню до РФ. До речі, пан Столтенберг дуже чітко сказав: "Ми не визнаємо нічого! Ми вважаємо, що Росія повинна програти", - нагадав Подоляк.

Ядерні погрози Путіна та заяви Меркель - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в РФ, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю. Він заявив, що при загрозі своїй територіальній цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Це узгоджується з даними західних аналітиків про непросте становище військ Росії на полі бою, коли ЗСУ зуміли за тиждень прогнати окупантів з більшої частини окупованих районів Харківської області. У зв'язку з цим Кремль віддав наказ про проведення термінових "референдумів" на вже захоплених територіях.

Вже незабаром російські чиновники пригрозили ядерним ударом у разі обстрілів незаконно анексованих українських територій.

У відповідь Білий дім зазначив, що попередив адміністрацію Путіна по приватних каналах про "катастрофічні наслідки" у разі застосування у війні проти України зброї масового знищення.

Також Сполучені Штати, які разом з рештою цивілізованого світу не визнають "референдуми", погодилися, що Україна повинна деокупувати свої землі за допомогою західного озброєння.

Це тільки розлютило оточення Путіна. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європа не заступитися за Україну, якщо РФ застосує ядерну зброю.

29 вересня колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала серйозно ставиться до погроз президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: