Ющенка закликають переглянути указ щодо Академії правових наук

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН занепокоєний ситуацією, що склалася у зв’язку з Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 10 лютого 2009 року «Питання Академії правових наук України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

На прохання президента Національної академії наук України В.ЛИТВИН надіслав В.ЮЩЕНКУ лист від Бориса ПАТОНА та президентів галузевих академій наук. «Долучаючи свій голос на підтримку звернення цих добре відомих не тільки в Україні, а й поза її межами видатних науковців, хотів би пояснити власну позицію стосовно того, що стало предметом звернення вітчизняних академіків, та висвітлити деякі суттєві моменти, що є дуже важливими у цьому, як на мене, доволі делікатному питанні», - зазначає голова Верховної Ради України у своєму листі до глави держави.

В.ЛИТВИН, зокрема, наголошує, що прийняття рішення щодо Академії правових наук «має свої підстави і мотиви, до чого поза сумнівом треба ставитися із розумінням». «Однак спосіб його ухвалення викликає занепокоєння, оскільки воно стосується, зокрема, такої надто чутливої сфери, як найвище наукове середовище, де застосування суто адміністративних механізмів є недоцільним, а часом навіть і згубним з точки зору перспектив розвитку наукового загалу», - зазначає він.

Голова Верховної Ради України наголошує, що для розв’язання проблем вітчизняної науки необхідні системні рішення, реалізація яких потребує зваженого підходу.

«Слід особливо наголосити на тому, що одним із засадничих принципів дієвої роботи академії наук є її самоврядність, що обумовлює специфічність цієї унікальної інституції й водночас створює передумови для вільного розвитку творчості та набуття нових знань. Її органічними складовими є демократичність виборів та гласність. Ставлення під сумнів цих іманентно властивих повнокровному життю академії наук принципів стало б відступом від демократичних засад самого існування академічного середовища» - підкреслює В.ЛИТВИН.

У зв’язку із зазначеним вище голова Верховної Ради України звертається до Президента України із проханням «із розумінням поставитися до порушеного питання та прийняти відповідне рішення».

У листі науковців Президенту України, зокрема, зазначається, що видання Указу «Питання Академії правових наук України» викликало серйозне занепокоєння наукових колективів АПрНУ і всього академічного загалу, оскільки Указ «не узгоджується з чинним законодавством, самоврядними засадами функціонування академічної науки».

«На наш погляд, ініціатива, яка виходила від окремих науковців і покладена в основу Указу № 80/2009 від 10.02.2009 р., не сприятиме розвитку Академії, ускладнить проведення та координацію наукових досліджень в галузі держави і права, в тому числі конституційного права», - йдеться у листі.

Науковці звертаються до глави держави із проханням повернутись до Указу і розглянути питання про його необхідність та своєчасність, можливість корегування з урахуванням думки членів Академії правових наук України, наукової громадськості для приведення у відповідність до чинного законодавства, демократичних засад самоврядності академії, загальновизнаних європейських свобод наукової діяльності.

Лист підписаний, зокрема, Президентом НАНУ Б.ПАТОНОМ, Президентом АПрНУ Василем ТАЦІЄМ та ще чотирма президентами галузевих академій.

Довідка УНІАН. 10 лютого 2009 року Президент України підписав Указ “Питання Академії правових наук України”. Цим документом підтримано “ініціативу провідних юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів національних університетів щодо створення в структурі Академії правових наук України Східного регіонального центру (м.Харків), Західного регіонального центру (м.Львів), Південного регіонального центру (м.Одеса), а також Центрального регіонального центру (м.Київ) на базі діючого Київського регіонального центру Академії правових наук України, включення голів регіональних центрів до складу президії Академії правових наук України”. Цим указом у структурі Академії правових наук України створено відділення проблем державотворення і конституційного права.