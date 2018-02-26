У Таїланді затримали десять секс-інструкторів з Росії
08:43, 26 лютого 2018Русский міръ
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Поліція здійснила рейд у готелі, де виявила 43 російських туристів, як чоловіків, так і жінок.
REUTERS
Поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортній Паттайї, повідомляє газета The Nation.
Читайте такожСекс-вояж на яхті олігарха: Навальний представив нове гучне розслідування про "сірого кардинала" Кремля (відео)Поліція здійснила рейд у готелі, де виявила 43 російських туристів, як чоловіків, так і жінок, які злякалися, побачивши офіцерів. В ході допиту вони повідомили, що заплатили 20 тис. бат (близько 17 тис. грн), щоб відвідати цей курс.
Десять «секс-інструкторів» були доставлені в поліцейську дільницю Паттайї. Одному з них було пред'явлено звинувачення за перевищення терміну перебування в Таїланді, трьом — у незаконному в'їзді в королівство, а іншим — за роботу без дозволу.
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