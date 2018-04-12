"Ні, не чули": дві третини росіян нічого не знають про надважку ракету Маска Falcon Heavy

У той же час 61% росіян вважають свою країну "лідером в освоєнні космосу".

Майже дві третини росіян нічого не знають про надважку космічну ракету Falcon Heavy, яку в лютому 2018 року компанія запустила Ілона Маска ЅрасеХ.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в Росії Левада-Центром до Дня космонавтики.

62% респондентів заявили, що "вперше чують" про запуск Falcon Heavy. 25% опитаних "щось про це чули", 11% - "бачили в новинах", і лише 2% учасників опитування спостерігали за запуском у прямій трансляції. Найбільшу обізнаність про подію продемонстрували жителі Москви.

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У той же час 61% росіян вважають свою країну "лідером в освоєнні космосу".

Опитування було проведено в березні 2018 року серед 1600 громадян РФ, статистична похибка не перевищує 3,4%.

6 лютого 2018 року при дебютному запуску надважкої ракети-носія Falcon Heavy на трансмарсіанську орбіту був запущений автомобіль Tesla Roadster, за кермом якого сидить манекен у скафандрі. Бічні прискорювачі ракети синхронно сіли на майданчик на суші.