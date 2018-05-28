Глава Слідкому РФ переплутав "Інстаграм" з "Телеграмом" та закликав закрити його

В ході свого виступу глава СКР також назвав Санкт-Петербург «Ленінградом».

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін говорячи про необхідність закриття месенджера Telegram в Росії переплутав його з соцмережею Instagram.

Читайте такожУ Росії слідом за Telegram заблокували IP-адреси Facebook, Twitter і "ВКонтакте"

За словами Бастрикіна, проти Росії сьогодні ведеться інформаційна війна, і треба враховувати зарубіжний досвід боротьби з нею.

«У Туреччині замість Yandex, Google є своя інформаційна система роботи для дітей. А ми навіть Instagram закрити не можемо. А між іншим, Instagram треба закривати, тому що теракт в Ленінграді минулого року був здійснений за допомогою Instagram», — цитує його слова "РБК".

«Ми говоримо: давайте скоротимо формальну довгу процедуру закриття сайтів і програм. Ні, ми тягнемо роками. І зараз мені сказали, що Instagram подає в суд на державу. Це повне спотворення ситуації», — продовжив він.

Пізніше Слідчий комітет на своєму сайті розмістив матеріал про виступ Бастрикіна. У ньому, зокрема, говорилося: «Він (глава СК) підкреслив доцільність закриття мессенджера «Телеграм», який був використаний зловмисниками при скоєнні особливо тяжких злочинів, у тому числі при здійсненні теракту в метро Санкт-Петербургу в 2017 році».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова. Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі.