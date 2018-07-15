В день фіналу дощ у Волгограді знищив побудовану до ЧС-2018 дорогу біля стадіону (фото)

Сьогодні, в день завершення ЧС-2018, в російському Волгограді пройшла потужна злива.

Перший же дощ у Волгограді змив не тільки нову дорогу, відкриту до ЧС-2018, але і схил біля стадіону «Волгоград-Арена», який активно розбудовували останні місяці, на очах у всього міста.

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Як повідомляє місцеве видання «Блокнот Волгоград», на відео, яке було надіслано читачами, видно, як від дороги, умовно названої в народі Нульова поздовжня, «залишилася лише це саме назва».

Також провалився насипний грунт на схилі уздовж стадіону «Волгоград-Арена». Про те, чи є пошкодження на самому стадіоні, поки невідомо.

Сьогодні, в день завершення ЧС-2018, у Волгограді пройшла потужна злива. Затопленими виявилися кілька великих торгових центрів. Величезні озера утворилися по всьому місту.