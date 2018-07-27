ФСБ РФ зацікавилася "президентом СРСР", який заявив, що Росії юридично не існує

У 2010 році в ході юридичних баталій проти влади Тараскін оголосив себе "тимчасово виконуючим обов'язки президента СРСР" і намагався обґрунтувати свою позицію тим, що Росії нібито де-юре не існує.

У Москві співробітники ФСБ провели обшуки у Сергія Тараскіна, який ще вісім років тому оголосив себе "тимчасово виконуючим обов'язки президента СРСР".

Як передає Бі-бі-сі, у нього вилучили аудіо - та відеоматеріали про діяльність організації "СРСР", статутні документи, печатки, друкарська продукція. Обшуки проводяться по справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

Чим відомий Тараскін і що він встиг зробити з моменту проголошення себе "главою СРСР"? Напередодні світової фінансової кризи 2008 року Сергій Тараскін - зубний лікар з Душанбе з 25-річним стажем - вирішив відкрити в московському Зеленограді власну клініку. Він виграв тендер на оренду комунального приміщення і знайшов інвестора, вклавши в ремонт кілька мільйонів рублів.

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Однак з початком кризи інвестор не зміг далі фінансувати проект, і у Тараскіна почали накопичуватися борги. Московська влада зажадала звільнити приміщення. Тараскін став судитися в Арбітражному суді Москви, всі винесені не на його користь рішення він оскаржує.

Саме в судах у 2010 році він оголосив себе "тимчасово виконуючим обов'язки президента СРСР". Як видно з опублікованих Тараскіним документів, які він нібито подав до Арбітражного суду, він намагався обґрунтувати свою позицію тим, що Росії нібито де-юре не існує.

У цих документах він називає себе "імператором Російської Імперії", "президентом РРФСР" і "президентом СРСР".

"Більше 18 років ця посада була вільна, ніхто з солдатів і офіцерів Радянської армії, які повинні були виконати власну військову присягу, на цю посаду не вступав", - пояснює Тараскін, називаючи Михайла Горбачова "дезертиром".

Колишній зубний лікар опублікував і "присягу". У ній він присягається сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання "до тих пір, поки не будуть [...] відновлені всі структури, органи та організації", стверджуючи, що після цього "добровільно готовий скласти ці зобов'язання".

У своїх спільнотах у Facebook, "Вконтакті" та на Youtube-каналі Тараскін виклав свої "укази", в яких відродив КДБ, СМЕРШ і партизанські загони. Він також вимагав повернення всіх чиновників в СРСР і видав наказ про "Третю світову війну", - про можливий наступ НАТО.

Як заявляв Тараскін своїм послідовникам, кредити і податки "радянські громадяни" платити не повинні, як і за послуги ЖКГ. При цьому кожному з них належить 14 мільярдів рублів. Таку суму називав телеканал НТВ у ролику про послідовників дантиста.

Зустрічі з соратниками "президент" проводив по Skype, а іноді у формі організованих платних семінарів.

Тараскін зміг вибудувати подобу вертикалі влади: у нього є "прем'єр-міністр", "посол з особливих доручень" і "губернатори" більш ніж в 10 регіонах Росії.

Як розповідав "Медіазоні" "керівник апарату президента" Валерій Рижов, створений Тараскіним уряд СРСР не є громадською організацією чи політичним рухом.

"Ми якраз є той уряд, який за законом війни відроджує органи влади і всі інші структури", - говорив він виданню. Рижов упевнений, що Російської Федерації не існує, а російський паспорт недійсний.

При цьому він підкреслював, що "ми не порушуємо букву закону - в тому числі і закону Російської Федерації".

У каналу "Правознавець ТВ" на Youtube, де Тараскін викладає лекції - свої і соратників, - 138 тисяч підписників. Відео під назвою "Чому не треба платити за ЖКГ?" або "Як вивести своє майно з власності РФ?" набирають по кілька тисяч переглядів.

Майже 7800 користувачів підписані у Facebook на "Приймальню президента СРСР".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії порушили справу про екстремізм проти лікаря, який поставив «клас» в «Однокласниках».