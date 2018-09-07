Скандальний Панін жорстко пройшовся по росіянах: не хочу жити "в суспільстві напівзлодіїв і гомофобів"

Раніше у артиста в Instagram стався конфлікт з підписниками. Один з них поцікавився, чому Панін не їде в іншу країну, на що той відповів: «Я скоро їду».

Скандальний російський артист Олексій Пванин заявив, що в Росії люди злі і дурні.

Про це він сказав в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

«Хочу побажати всім людям, якщо вони думають про своїх дітей, про себе — біжіть і рятуйтеся. Жити в цій країні не можна. У цій країні ніколи нічого не зміниться. Який народ – такий і уряд. Кожен народ заслуговує свого уряду. Жити в суспільстві напівзлодіїв, гомофобів, неосвічених, дурних, злих людей я не хочу».

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Олексій Панін зазначив, що покине Росію після зйомок.

«На даний момент ми починаємо знімати повнометражне кіно. З першого жовтня у мене починається знімальний період в місті Саратові. Щойно у мене закінчаться зйомки фільму, щойно у мене закінчиться монтажно-тренувальний період, я заберу свої речі і поїду туди, де не побачу російського народонаселення. Принаймні, в обмеженій кількості побачу».

Панін підкреслив, що буде приїжджати в Росію "тільки за грошима".

Раніше у артиста в Instagram стався конфлікт з підписниками. Один з них поцікавився, чому Панін не їде в іншу країну, на що той відповів: «Я скоро їду».