У Росії собака застрелив мисливця з рушниці

У Краснокутському районі Саратовської області РФ 21 січня стався незвичайний нещасний випадок зі смертельним результатом.

Приблизно о 9:40 в полі, розташованому за п'ять кілометрів від с. Дьяковка, на полюванні перебував місцевий житель Сергій Терехов 1953 р.н. Він випустив з багажника автомобіля ВАЗ-2107 двох своїх собак, які почали гратися, передає "Регіон 64".

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В результаті лапа однієї з тварин потрапила на спусковий гачок мисливської рушниці ТОЗ-34, приклад якого був упертий в землю, а ствол направлений у живіт чоловіка.

Пролунав постріл - й Терехова з вогнепальним пораненням доставили до лікарні, де менш ніж за годину він помер. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у Тюмені поліцейський випадково вистрілив у себе на полюванні, унаслідок чого помер. За однією з версій, це сталося, коли чоловік вирішив прикладом рушниці добити єнота. Тварину він з друзями перед цим переїхав на автомобілі. Рушниця несподівано вистрілила, убивши господаря.