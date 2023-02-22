Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів. Цього разу до списку "достроково амністованих" потрапив "вагнерівець" Сергій Дураков.
Як повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням Дуракова завербували у колонії, адже той мав бойовий досвід у Чечні. Він сидів за п'яне водіння, крадіжку, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство.
"Записався у ПВК "Дембель" ("Вагнер") та нарешті амністувався достроково", - зазначив "Штірліц".
Дуракова ліквідували під Бахмутом Донецької області. "Вагнер" нагородив його посмертно своїми нагородами.
Війна в Україні: ситуація на фронтах
За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими 20 лютого вранці, вороги зосереджували основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на низці напрямків: Шахтарському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському. У Генштабі додали, що захисники нашої держави відбили атаки супротивника у районах низки населених пунктів.
Вороги на нашій землі зазнають величезних втрат. Втрати Росії в Україні становлять приблизно 143 680 загарбників. Крім того, ліквідовано дуже багато ворожої техніки, в тому числі 3 316 танків.