У Вологодській області РФ зробили героя з окупанта, який приїхав у відпустку та загинув на алкогольній вечірці.
Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, світлини окупанта Вадима Павлова у військовій формі облетіли усі місцеві спільноти. Повідомлялося, що 28 січня він "трагічно загинув".
У коментарях місцеві писали співчуття родині "героя", але потім з'ясувалося, що загинув він не в Україні, а в рідному селищі. За уточнювальними даними, Павлова вбила кількома ударами ножем 20-річна дівчина під час вживання спиртних напоїв.
Війна в Україні: що відбувається в РФ
Кривава війна Росії проти України спровокувала у росіян масовий психоз. Нещодавно в одній з областей з військовими почестями поховали ліквідованого в Україні зека Фаніса Хусаїнова.
"Двохсотий" окупант був засуджений щонайменше п'ять разів. Тож, ймовірно, його "амністували" у приватну військову компанії "Вагнер" в рамках вербувальної кампанії.
А перед цим в РФ вирішили влаштувати урочисті похорони 46-річного Сергія Молодцова, який загинув на війні в Україні, відправившись туди у складі ПВК "Вагнер". Його завербували в колонії, де він відбував термін за вбивство власної матері.
Тим часом деяким родичам "гарматного м'яса" важливіші гроші. Раніше УНІАН писав, що мати та дружина ліквідованого в Україні "вагнерівця" Дмитра Цуканова не можуть поділити виплати.