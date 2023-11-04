За його словами, втрати були цілком низькими, якщо зважати на потенціал окупантів.

Російський "воєнкор" Марат Хайрулін заявив, що знищені гелікоптери та особовий склад РФ внаслідок ударів по аеродрому у Бердянську - це дрібниця, про яку навіть згадувати не потрібно.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, про це пропагандист заявив під час одного зі своїх стрімів. Відповідаючи на запитання щодо втрат внаслідок цієї атаки, Хайрулін взявся безглуздо заперечувати, що ці удари були руйнівними та мали значне значення.

"Це дурниця, це настільки мізерні втрати. Ну нехай 5 вертольотів згорить, нехай 10 згорить - це настільки дрібниця... Бувають помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить", - заявив пропагандист.

"Ось що мене вражає в росіянах, це ось таке показне чхання на своїх. Подумаєш, 10 гелікоптерів згоріло, подумаєш 50 людей убило - для них це дрібниці. Ніякої емпатії, ніякого навіть удаваного співчуття. Скільки цар сказав у м'ясному штурмі покласти – стільки жертв і виправдають", - прокоментував Казанський.

Удари по Бердянську

У вересні ЗМІ повідомляли, що Україні передали ракети ATACMS. Після першого використання снарядів, президент України Володимир Зеленський заявив, що зброя "зарекомендувала себе".

Крім того, після перших "прильотів" ATACMS російські окупанти намагалися перебазувати авіацію з території Криму. Також після удару по Бердянську загарбники перекинули авіацію на інші аеродроми.

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