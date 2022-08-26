Кадирову і Ко інкримінується, серед іншого, використання цивільного населення як "щита".

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров з істерикою відреагував на порушення Україною кримінальних проваджень проти нього.

Про це йдеться у Telegram Кадирова.

Він заявив, що буцімто був готовий "забрати Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити.

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"Я б давно забрав Київ, і Зеленський, і тому подібні були б у підвалі вже на допитах. Тож дякуй Путіну за те, що він нам не дозволяє забрати Київ", - відповів Кадиров.

За його словами, у російського президента вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи, і що він "чекає наказу від Путіна" покінчити з Україною, зізнавшись, що війна "затягнулась".

Як писав УНІАН, 26 серпня СБУ оголосила Кадирову та його поплічникам підозру щодо вчинення воєнних злочинів.

Встановлено, що люди Кадирова захопили у заручники майже 500 осіб у Бородянському психоневрологічному інтернаті. Йдеться про пацієнтів диспансеру та персонал, у заручники були взяті й цивільні місцеві мешканці.

Кадирову і Ко інкримінується, серед іншого, використання цивільного населення як "щита".

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