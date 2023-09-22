Він зустрівся з главою МНС Росії.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров на тлі чуток про важку хворобу опублікував нове відео. В його Telegram-каналі повідомляється, що він знаходиться в Москві.

"У рамках робочої поїздки до Москви зустрівся з міністром у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих Олександром Куренковим", - йдеться у повідомленні.

Опубліковане відео складається з окремих фрагментів, а звукова доріжка з їх голосами накладена окремо. Куренков розповідає Кадирову про темпи розмінування територій Чеченської Республіки.

Стан Кадирова: що відомо

Нагадаємо, ряд ЗМІ повідомляли, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Нещодавно почали ходити чутки, що він впав у кому, або вже може бути мертвий.

Російський бізнесмен Леонід Невзлін говорив, що Кадирова могли ввести в штучну кому через процес відторгнення пересадженої нирки. У Кремлі відмовлялися коментувати стан його здоров'я.

Пізніше Кадиров опублікував відео з московської лікарні. Він заявив, що знаходиться там через хворобу "дядька Магомеда". "Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має підніматися галас?" - прокоментував він новини про свою хворобу.

Вас також можуть зацікавити новини: