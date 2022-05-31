"Пропозиція" представника російської влади здивувала навіть пропагандистів.

Депутат Держдуми РФ Олег Морозов шокував несподіваною пропозицією щодо західних політиків, які в знак солідарності відвідують Україну. На його переконання, офіційних осіб дорогою в Київ треба брати в полон і везти в Москву.

Про це він заявив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".

"На якомусь етапі в дуже недалекому майбутньому поїде якийсь військовий міністр натовської країни поспілкуватися із Зеленським поїздом до Києва — і не доїде. А прокинеться десь у Москві", - сказав Морозов.

Його ініціатива спочатку шокувала, а потім розсмішила російських пропагандистів. Ольга Скабєєва вирішила уточнити, чи має він на увазі викрадення політиків. На її запитання "Вкрадемо?" він відповів ствердно.

На переконання Морозова, лише таким способом західних чиновників й політиків можуть судити в Москві і визнати відповідальним за постачання зброї Києву. Водночас він заявив, що "не радить комусь з них прокинутися в Москві".

Скабєєва нагадала Морозову, що нещодавно в Київ приїжджали очільники оборонних відомств Великої Британії та США Бен Воллес і Ллойд Остін.

Раніше російські пропагандисти влаштували істерику у прямому ефірі, обговорюючи спроможність України військовим шляхом повернути тимчасово окуповані Росією Донбас та Крим. Військовий експерт та полковник Михайло Ходарьонок заявив, що з війни треба виходити, а пропагандистка Ольга Скабєєва не знайшла переконливих контраргументів, тому змогла тільки зазначити, що "здатися неможливо".

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