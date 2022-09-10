Путін "почав м'якше формулювати своє ставлення до війни".

Якщо про втрату Харківської області російське командування ще зможе промовчати, то поразка під Херсоном похитне кремлівський режим.

Про це в ефірі FREEDOM розповів письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман.

Публіцист зазначив, що вже зараз помітна зміна риторики щодо ситуації на війні чиновниками Путіна.

"Вчора Пєсков вперше, коли у нього запитали про Херсонщину, відповів: звертайтеся до Коношенкова. Такого не було ніколи за весь час війни... Все було відповідальністю Путіна, у його владі. І ось раптом виявилося, що війна не у його владі. Тому це величезна новина: вони вперше почали перекладати відповідальність публічно. Адміністрація президента скидає з себе відповідальність за війну", - пояснив Шейтельман.

За спостереженнями письменника, Путін "почав м'якше формулювати своє ставлення до війни": "Він раніше говорив "ми ще нічого не починали". А ось нещодавно сказав: "ми нічого не починали", тобто нічого не обіцяє в майбутньому".

У РФ справді є шанс промовчати, коли Кремль остаточно втратить контроль над частиною Харківської області.

"Вони (пропагандисти) мало використовували цей шматок Харківської області з метою пропаганди. Це пов'язано з першою поразкою під Харковом – коли обіцяли "взяти" Харків, але самі втікали. Порушувати цю тему було незручно", – додав публіцист.

Ситуація буде кардинально іншою у разі невдач під Херсоном.

"У Херсоні поразка буде знаковою абсолютно. Херсон – це буде потужний удар по Путіну. Навіть сьогодні влада Путіна, м'яко кажучи, нестійка. Про це не можна буде змовчати. Доведеться придумувати історію: вони виведуть війська, щоб ЗСУ перестали вбивати рибу і екосистему Дніпра", – підсумував письменник.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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