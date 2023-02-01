Кремлівські рупори впевнені, що уряди цих країн треба русифікувати.

В ефірі федерального каналу РФ знову взялися погрожувати країнам Балтії. Цього разу в ефірі пропагандистської програми професор, декан вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що Росія "завоює" країни-сусіди, якщо вони не "прогнуться" під неї.

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", Третьяков заявив, що країни Балтії - це "прохід Росії у Балтійське море". Тому, він вимагає, щоб в урядах Литви, Латвії та Естонії були "російські представники".

"Поставити політичні умови цим країнам, їхньому керівництву, хай дізнаються, хто за ними стоїть, щоб вони знали, що вони повинні у будь-якому випадку зробити так, як ми їм сказали. Інакше їх доведеться завоювати", - заявив опальний росіянин.

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Третьяков також додав, що це його "пропозиція". Пропагандист Соловйов у відповідь зневажливо поставив під сумнів державність країн Прибалтики. "Чому ми говоримо про державність цих територій як про факт, що відбувся?", - запитав пропагандист.

Роспропаганда в дії

В РФ триває масове зомбування населення нісенітницями про Україну, Європу та США. Зараз пропагандисти вдалися до впливу на суспільство через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Згодом російська пропаганда зрозуміла, що вже зомбувала населення пророцтвами "діда Ванги", а тепер знайшла ще й "посланника Ванги" з Афганістану. Він нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

А нещодавно рупори Кремля показали дивний сюжет про Зеленського та "вашингтонських відьом".

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