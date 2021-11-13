Загиблі були кваліфікованими інструкторами парашутної підготовки.

Двоє російських десантників, яких Росія відправила у Білорусь нібито через "раптову перевірку боєздатності", загинули під час приземлення з парашутом у Гродно.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на коментар Міноборони РФ.

Парашутисти були, за словами представника оборонного відомства, висококваліфікованими інструкторами парашутної підготовки. Росіяни прийшли на службу за контрактом.

Через пориви вітру десантники зіштовхнулися у небі.

У Міноборони РФ стверджують, що інший військовослужбовець намагався врятувати обох за допомогою запасного парашута, проте чому ці дії не допомогли не уточнюють.

Ввечері у п’ятницю, 12 листопада, Міноборони РФ заявило про "раптову перевірку боєздатності" армії, у рамках якої один з підрозділів десанту відправили у Гродненську область нібито на практичні навчання з білоруськими військовими.

Наразі в Гродненській області перебувають мігранти, які штурмують білорусько-польський кордон, щоб потрапити у ЄС.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Яна Ставська