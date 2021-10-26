Жінка з особистих неприязних відносин вирішила помститися своїй знайомій за те, що вона більше не захотіла надавати інтимні послуги за плату і тим самим позбавила її заробітку.

У Барнаулі (Росія) сутенерка "нацькувала" на подругу двох спільників, які її зґвалтувати.

Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії (СКР).

На початку квітня 2021 року 20-річна засуджена з особистих неприязних відносин вирішила помститися своїй знайомій за те, що вона більше не захотіла надавати інтимні послуги за плату і тим самим позбавила її заробітку. Жінка орендувала квартиру, в яку запросила двох чоловіків 37 і 27 років, а потім обманним шляхом покликала дівчину в гості. Там вони її побили і зґвалтували.

"Протягом ночі чоловіки ґвалтували дівчину і вчиняли щодо неї насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.

Після того, як зловмисники заснули, потерпіла вибралася з квартири через вікно і покликала на допомогу. Злякавшись, що гвалтівники можуть прокинутися, вона зістрибнула вниз, де її зловив співробітник транспортної поліції.

Підсудних визнали винними в інкримінованих їм діяннях та призначили покарання кожному у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму та виплатою штрафу на користь потерпілої у розмірі майже 187 тисяч гривень.

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Всі троє визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених п."а" ч. 2 ст. 132 КК РФ (інші дії сексуального характеру із застосуванням насильства до потерпілої, вчинені групою осіб за попередньою змовою), п."а" ч. 2 ст. 131 КК РФ (зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням насильства до потерпілої, вчинене групою осіб за попередньою змовою) і ч. 1 ст. 127 КК РФ (незаконне позбавлення волі людини).

Нагадаємо, у Москві затримали двох чоловіків, які зґвалтували у себе вдома росіянку. Дівчина розповіла, що познайомилася з ними в кафе, де вони разом розпили спиртне. Потім чоловіки замовили одне таксі на всіх, щоб дістатися додому. У машині один з чоловіків запропонував їй піднятися до нього у квартиру, щоб подивитися кролика. Вона погодилася. Там вони поглумилися над нею.

Автор: Денис Прядко