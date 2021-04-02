Стриженова, обговорюючи Україну та окупацію Криму, раптом впала зі сцени та зламала руку.

Ведуча російського «Першого каналу» Катерина Стриженова, яка зламала руку в прямому ефірі після слів про Україну, оцінила миттєву карму.

Про це вона написала в Instagram.

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«Подивитися на себе збоку вирішила тільки сьогодні (1 квітня – ред.), вже дуже дорого мені це обійшлося. Деякі кажуть: так тобі й треба. Мабуть! Ось лежу в лікарні і думаю: за що мені все це», – зізналась Стриженова.

Що трапилось

Наприкінці березня в ефірі «Час покаже» Стриженова, обговорюючи Україну та окупацію Криму, раптом впала зі сцени та зламала руку.

В коментарях користувачі одразу заявили про «миттєву карму», що «час показав». Пізніше гнівні коментарі посипалися на сторінці ведучої в Instagram: «Це було феєричне падіння», «Сміялася з 80-річного Байдена, а сама у 50 років звалилася», «Чекаємо інших падінь у прямому ефірі». Росіяни не шкодували пропагандисту і пригадали їй усі поширені фейки.

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Автор: Яна Ставська