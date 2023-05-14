У Росії виробник засобів спецзв'язку "Ангстрем" вирішив заробити на держзамовленні - постачав Міністерству оборони РФ дешеві китайські рації, видаючи їх за власну розробку.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, збиток російського Міноборони склав 78 мільйонів рублів ($1 мільйон).
"Схема спливла в ході розслідування справи генерал-полковника Генштабу Халіла Арсланова. Якого затримали в 2020 році і звинуватили в розкраданні 6,7 млрд рублів ($87,2 мільйони - УНІАН) при поставках аналогічних рацій. Як з'ясувалося, придбаних саме у "Ангстрему", - йдеться в повідомленні.
Так, "Ангстрем" взяв замовлення на виробництво і поставку Міністерству оборони рацій Р-187-П1 "Азарт". Відзначається, що після отримання оплати за замовлення на частину коштів були закуплені "китайські гаджети сумнівної якості". Після чого на них переклеїли етикетки і передали Міноборни РФ як власну розробку.
"Підсумковий збиток - близько 78 млн рублів. Плюс передбачуваний дефіцит спецзв'язку на фронті - через компрадорські ігри "Ангстрема" волонтери змушені закуповувати для фронту цивільні рації "Баофенг", - наголошується в повідомленні.
Промислова мобілізація в Росії
У Росії промислова мобілізація почалася ще влітку минулого року. Тоді спеціальним законом було дозволено держустановам, що формують держоборонзамовлення, в односторонньому порядку змінювати умови контрактів з підрядниками. При цьому бізнесу заборонили відмовлятися від запропонованих контрактів.
Нещодавно стало відомо, що в Росії почали відбирати бізнес у тих, хто провалив держоборонзамовлення. Першою такою "жертвою" якраз стало НВО "Ангстрем".
Також голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що для продовження війни проти України Росія повинна націоналізувати стратегічні сектори економіки.