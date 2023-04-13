За його словами, для цього виду спорту має бути все гаразд з головою.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко пригадав подробиці своєї спортивної молодості й заявив, що теніс у свій час значно вплинув на його мізки. Раніше політик вже шокував своїми розповідями про геїв.

Про це Лукашенко розповів під час зустрічі з президентом Федерації тенісу Росії Шамілем Тарпіщевим. Диктатор пригадав, що Тарпіщев вчив секретному майстерності його і Єльцина (перший президент РФ).

"Я свого часу непогано так освоїв теніс. Дуже важкий вид спорту, найважчий, мені здається. Там і мізки в порядку повинні бути й фізично повинен..і найбільш травматичний він", - розповів Лукашенко.

Він закликав свого вчителя з РФ знову зіграти спільну партію, пообіцявши, що як раніше "кидатися на м'яч" не буде.

Лукашенко зробив нову заяву про відносини з Путіним

Нагадаємо, що минулого місяця лідер Білорусі зробив відверту заяву про те, що "ще не лягав під Путіна". Провокаційну фразу політик видав під час послання до нації 31 березня.

У цей день Лукашенко традиційно намагався звинуватити у ворожому ставленні до РФ та Білорусі країни Заходу, Україну, а також її сусідів. Але за підсумком, випадково осоромив сам себе.

Вас також можуть зацікавити новини: