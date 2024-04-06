За задумом, Кремль так злякається активістів із каструлями, що згорне загарбницьку війну в Україні.

Рух Рух "Дружин мобілізованих" у Росії влаштував каструльну акцію протесту проти безстрокового перебування їхніх близьких на фронті.

Як повідомляє телеграм-канал "Путь домой" - головний рупор руху - активісти вимагають підписати указ про завершення режиму мобілізації в Росії, щоб тим самим "звільнити людей з мобілізаційного рабства" і не допустити нових хвиль мобілізації. Кому конкретно адресовано вимогу підписати указ - не уточнюється.

Щоб невідомий указодавець почув цю вимогу, активісти закликали всіх небайдужих взяти участь в акції: о 17:00 за місцевим часом (він свій у кожного з 11 часових поясів РФ) вийти на балкон своєї квартири або просто підійти до відчиненого вікна й постукати в каструлю.

"Найскладніше - це почати. А далі задзвенить вся країна", - ідеться в заклику до початку акції, названої "Марш порожніх каструль".

Пізніше в телеграм-каналі руху опублікували численні відео, на яких зображено той самий протест, який, за ідеєю, має змусити Кремль згорнути мобілізаційні процеси і, мабуть, закінчити війну.

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Як писав УНІАН, у Росії набирає обертів рух так званих "дружин мобілізованих", який у реальності об'єднує також матерів, сестер, дочок, батьків, братів і синів російських чоловіків, примусово мобілізованих на війну. Рух стає дедалі більш організованим і поступово радикалізується.

Водночас російська пропаганда та публічні особи називають прохання жінок повернути чоловіків з війни "ципсошно-цереушними напрацюваннями".

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