За його версією, це сталося у Кремінній Луганської області.

Очільник Республіки Комі Володимир Уйба розповів "неймовірну" історію про те, як 6 разів "ухилився" від HIMARS в Кремінній Луганської області.

Під час одного з виступів російський чиновник видав, що українські воїни шість разів вдарили з HIMARS по колоні з екіпіруванням для окупантів, у складі якої нібито він їхав.

"Ми вчора поки переміщувалися, по нас шість разів вдарили HIMARS. Шість разів. Ми ж їхали... У нас два автобуси великих, набитих обмундируванням і два джипа, на яких ми їхали. По нашій колоні шість разів HIMARS били, бо ми - ціль така нарядна", - сказав фантазер з РФ.

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Курйози окупантів: найцікавіше

Російські окупанти вкрай часто потрапляють у курйозні ситуації на фронті. Раніше в окупованому Херсоні двоє російських загарбників влаштували розбірки у кузові тентованої військової вантажівки. Один з росіян отримав на горіхи просто на тлі "патріотичного банеру".

Нещодавно з'явилося відео того, як російські окупанти в паніці тікають від контрнаступу українських воїнів в Херсонській області. Частині з них вдається переправитися на лівий берег Дніпра. "Русскіє ідут", - коментував кадри активіст Сергій Стерненко.

На звільнених територіях півдня одна з місцевих розповіла, як російський окупант вимагав у неї код від мультиварки, думаючи, що це сейф. При цьому загарбник погрожував українці автоматом.

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