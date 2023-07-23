Раптову смерть 40-річного мільйонера багато хто встиг назвати вкрай підозрілою.

У Росії раптово і за загадкових обставин помер відомий мільйонер Антон Черепєнніков, якого вважають одним з провідних російських експертів з прослуховування.

Напередодні про смерть 40-річного Черепєннікова повідомило російське агентство РБК. В IT-компанії "Ікс Холдинг", яку він очолював, заявили, що причиною смерті стала зупинка серця. Як пише видання ВЧК-ОГПУ, Черепєннікову стало зле під час проходження процедури ксенонотерапії в московському офісі.

"Він був під газом, почав задихатися і в підсумку у нього зупинилося серце. Охоронець Антона Черепєннікова, який був присутній в його офісі на Мічурінському проспекті в момент загибелі боса, розповів, що лікар пропустив момент, коли пацієнт став задихатися", – повідомляє видання.

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Російське опозиційне видання "Медуза" зазначає, що створена Черепєнніковим група "Ікс Холдинг" об'єднує близько 30 технологічних компаній, у тому числі розробників систем оперативно-розшукових заходів (СОРМ). Це спеціальне обладнання, за допомогою якого спецслужби прослуховують телефони і відстежують інтернет-активність людей. У Росії діє так званий "закон Ярової", який зобов'язує операторів зв'язку встановлювати у себе таке обладнання.

Британська Daily Mirror з посиланням на джерело в російській опозиції пише, що Черепєнніков був "абсолютно ключовим інструментом путінських репресій", за що свого часу і потрапив під американські санкції.

"Його вбивство не можна виключати, оскільки апарат [державної] безпеки [в Росії] приходить у відчай через невдалу війну", - заявив співрозмовник видання.

Також британці відзначають, що Черепєнніков є другим представником путінської еліти, який помер за останні два дні. До цього помер колишній державний чиновник, мільярдер-олігарх Ігор Кудряков. Він був знайдений мертвим у своїй московській квартирі.

Оглядач німецького таблоїду Bild Рене Гарцке також вважає смерть Черепєннікова підозрілою.

"Протягом багатьох років путінського правління відбуваються загадкові смерті. Десятки військових, чиновників і бізнесменів раптово вмирали, часто при загадкових обставинах. Іноді їх оголошують самогубцями, навіть якщо труп виявлений з п'ятьма кульовими пораненнями. За підрахунками британської газети Sun, таких підозрілих смертей з початку вторгнення Путіна в Україну було вже 40", — резюмує журналіст.

Ситуація в Росії

Після червневого заколоту Євгена Пригожина в Росії почалася хвиля репресій на самому "високому" рівні. Вже місяць вважається заарештованим командувач російськими повітряно-космічними силами, близький соратник Пригожина генерал Сергій Суровікін.

Цього тижня силовики затримали колишнього польового командира "ДНР" Ігоря Гіркіна, який користується величезним авторитетом серед російської провоєнної громадськості. Приводом для затримання стала його публічна критика на адресу бойовиків "ДНР", але більшість аналітиків сходяться на думці, що він заарештований за критику безпосередньо Путіна.

Але і цим справа не обмежилася. Відомо про затримання або кримінальне/адміністративне переслідування ряду інших відомих росіян – полковника Квачкова, співзасновника угруповання "ДНР" Павла Губарєва та ін.

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