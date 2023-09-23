У повітряному просторі тимчасового окупованого півострова ППО РФ "ловила" українські "Нептуни".

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що на цьому тижні "ловили" на території тимчасово окупованого Криму українські ракети "Нептун".

Про це відомство заявило у своєму зведенні щодо військового вторгнення в Україну. У ньому наголошується, що ППО РФ "збила" п'ять ракет, один "Нептун" та 37 БПЛА в повітряному просторі Криму. Ними Україна "цілилася" по об'єктах на півострові, заявило російське міністерство.

"Під час стримання атак російськими засобами ППО знищено п'ять крилатих ракет, протикорабельну ракету "Нептун", а також 37 ударних безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Тим часом "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв уточнив, що за підсумками ранкової ракетної атаки були знайдені уламки "збитої" ракети на території парку Учкуївка.

"Парк зараз закрили, територія оточена, чекають прибуття спецслужб", - вказав він.

Вранці Севастополь атакували ракетами і БПЛА

Нагадаємо, 23 вересня в районі 09:00 ранку на території Севастополя лунала повітряна тривога. Губернатор Развожаєв заявляв про загрозу ракетного удару. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про запуск БПЛА та вибухи в районі Сухарної балки, де знаходився арсенал кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про останній факт зазначала моніторингова група "Крымский ветер". Над півостровом піднімали димову завісу в спробі "відбити" ракетний удар.

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