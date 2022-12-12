Таким чином російські чиновники хочуть "підтримати бойовий дух і надихнути на подвиги" своє гарматне м'ясо.

Міністерство оборони РФ збирає в Санкт-Петербурзі музичні інструменти для відправки своїм окупаційним військам в зоні бойових дій на території України.

Як повідомляє Радіо Свобода, музичні інструменти потрібні поки ще живим російським окупантам для "підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги".

Так, для війни проти України російським військам потрібні баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки.

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Росіянам пропонують віддавати музичні інструменти на безоплатній основі.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак, завдяки ЗСУ, "російські ваньки" провалили поставлені їхнім диктатором завдання по захопленню нашої країни і успішно "мруть як мухи" на полі бою. Так, після вчорашнього дня додому поїдуть ще 620 пакетованих росіян, а загальне число бойових втрат російської армії з лютого досягло 94 тисяч 760 військових.

Але смерті своїх співгромадян Путіна не бентежать. Він порівняв ліквідацію росіян на війні зі смертями в ДТП або від алкоголізму; і додав, що на все - "воля Господа".

Нещодавно стало відомо, що Російська православна церква підготувала для окупантів, які вбивають українців, молитовники з молитвою про диктатора Володимира Путіна. У тексті його величають "архістратигом - верховним командувачем божого війська".

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