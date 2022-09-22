Саміт в Самарканді проходив в середині вересня за участю, в тому числі, представників Китаю, Туреччини, Росії та Білорусі.

Китай і Індія могли наполягати у переговорах з Володимиром Путіним в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закінчити війну проти України. Після чого в Кремлі вирішили піти ва-банк.

Про це розповів російський юрист Марк Фейгін.

Фейгін посилається на заяву прем'єра Індії Нарендра Моді, який на саміті ШОС прямо сказав, що Росії треба вже переходити від вогню до дипломатії.

Таку ж заяву зробили в МЗС Китаю, а Путін згадав, що закінчив би війну, але Київ пручається.

На думку Фейгіна, початком проведення псевдореферендумів і оголошенням часткової мобілізації в Росії Путін хотів пригрозити Заходу, щоб Європа і США змусили Україну сісти за стіл переговорів.

Арестович, своєю чергою, вважає, що якщо зазначений сценарій і мав місце, то Кремль його провалив.

Саміт в Самарканді проходив в середині вересня за участю, в тому числі, представників Китаю, Туреччини, Росії та Білорусі.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію російських громадян з бойовим досвідом на війну в Україні чисельністю до 300 тисяч осіб. Це, на думку західних експертів, є ознакою складного становища РФ на полі бою і браком живої сили.

Того ж дня Путін заявив про проведення на окупованих територіях України "референдумів" про приєднання до складу РФ. Розкритикувала крок Росії і Туреччина, відповівши, що результати "голосування" Стамбул визнавати не стане.

Китай з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну посів нейтральну позицію, закликаючи сторони до досягнення миру дипломатичним шляхом. Це також не заважало Пекіну підтримувати Росію в ООН, коли, наприклад, йшлося про засудження жорстокості російських солдатів щодо українських цивільних.

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