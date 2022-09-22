Путін міг симулювати проблеми зі здоров'ям, щоб перенести зйомки і переосмислити свої рішення.

Російському президенту Володимиру Путіну стало погано під час підготовки до запису звернення до росіян. Знімальна група змогла відзняти кремлівського тирана тільки після чотирьох невдалих спроб.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Згідно з кремлівськими чутками, Путін нібито страждав від нападів кашлю і болю. Промову президента РФ довелося переписувати кілька разів.

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Після четвертої невдалої спроби записати звернення до Путіна викликали лікарів, яким той також скаржився на біль у грудях.

"Лікарі порадили відкласти зйомки і виїхати з ними на обстеження, що і було зроблено", - пише видання.

На думку деяких людей з найближчого оточення Путіна, він симулював проблеми зі здоров'ям, щоб перенести зйомки і переосмислити свої рішення.

"Люди, близькі до президента, знають його патологічну нерішучість і невпевненість у прийнятті рішень, особливо ключових", - йдеться в матеріалі.

Водночас деякі співробітники служби безпеки "поставилися до рішення президента без ентузіазму".

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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