Крім того, знайдено тіла двох жінок з вогнепальними пораненнями. Одна з них займала керівну посаду.

Двох російських окупантів затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб у Херсонській області. Серед загиблих - дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з яких - військові ЗС РФ).

Як пише "База", тіла жертв почали знаходити у селі Подо-Калинівка вранці 24 квітня. Першою виявили жінку, яка загинула від вогнепальних поранень. Місцями її тіло було обгорілим та зі слідами застосування вибухового пристрою. Поруч оперативники знайшли фрагменти куль та кільце від гранати. Через 15 хвилин місцеві гауляйтери викликали так звану поліцію.

Оперативники приїхали до села Абрикосівка та оглянули загиблих. Їхні черепи були розколоті, тіла сильно обпалені. Попередньо встановлені особи вбитих: ними виявились голова адміністрації села Любов Т. та військовослужбовець Олексій Г., але через сильні опіки потрібна генетична експертиза. На місці оперативники знайшли ті ж самі гільзи від Калашнікова.

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За гарячими слідами затримали підозрюваних, військових О. та К., які у всьому зізналися та розповіли про ще два вбивства. Обгорілі тіла чоловіків знайшли у лісосмузі на виїзді із села Абрикосівка. Вони теж загинули від куль, на місці знайшли ті ж самі гільзи. Один із них виявився військовослужбовцем ЗС РФ на ім'я Максим.

Затриманий К. раніше був судимий за вбивство, крадіжку і за 228-ю, "наркотичною" статтею. О. судимий не був. Слідчі з'ясовують мотиви вбивств та обставини справи.

Воєнні злочини росіян в Україні

Як писав УНІАН, російська армія систематично скоює воєнні злочини в Україні, що підтверджується зокрема звітами ООН. При цьому росіяни вдаються фактично до всіх видів таких злочинів – від невибіркового застосування потужної зброї у густонаселених місцевостях до цілеспрямованих вбивств, тортур та згвалтувань.

Окремою проблемою є систематичні вбивства військовополонених та тортури над полоненими і викрадиними цивільними у російських в’язницях.

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