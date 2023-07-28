Російський загарбник з посмішкою хизувався злочинами.

Один з рашистів зізнався у скоєних злочинах під час спілкування у анонімному російському відеочаті "Рулетка".

Окупант розповів про своє перебування у Маріуполі, де він вбивав українців. Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Російський загарбник з посмішкою заявив, що був стрільцем у російській армії і не рахував, скількох українців позбавив життя. Він зазначив, що жалю не відчував, а в полон нікого не брав, тому що "йому було не до розмов".

"Я був стрільцем піхоти від підрозділу Міноборони. Зараз за станом здоров'я покинув фронт. Не рахував, скількох убив. Вони просили не вбивати, але в мене жалю не було", - цинічно розповідає на відео рашист.

Росія знищила Маріуполь - що відомо

В окупованому Маріуполі продовжують виявляти стихійні поховання. Так, одне з них знайшли у Приморському районі міста. Поряд з ним рашисти ведуть будівництво.

Восени 2022 року мер міста Вадим Бойченко заявив, що у Маріуполі пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. За даними Бойченка, росіяни вбили 22 000 цивільних жителів міста.

Вас також можуть зацікавити новини: