Кількість могил зростає щодня, викопано нові ями.

У Краснодарському краї РФ знайшли новий масштабний могильник найманців приватної військової компанії "Вагнер". За кілька днів кількість могил збільшилася на десятки.

Як повідомляють російські пабліки, 16 березня на цьому кладовищі нарахували близько 70 могил "вагнерівців", а зараз їх вже 84, і зважаючи на кількість ям – ця цифра лише збільшуватиметься.

"Дуже велике кладовище, всі свіжі могили. Нема кінця і краю. І молоді всі, і всіх віків... Дуже велике кладовище у Гарячому Ключі Краснодарського краю. Стільки рядів, стільки людей загинуло. Там просто не порахувати. Всі загинули у кінці 2022 року - на початку 2023", - каже голос жінки за кадром.

Варто зазначити, що кількість могил не демонструє реальні втрати "Вагнера", адже більшість "гарматного м'яса" відправляють в атаку без документів, що унеможливлює ідентифікацію особи, а тіла не евакуйовують з поля бою.

Утилізація "Вагнера" в Україні

"Вагнерівці" впродовж довгих місяців були рушійною під Бахмутом Донецької області. Однак нещодавно ЗМІ заявили, що наманці та війська РФ фактично виснажені під Бахмутом. Росіяни зазнали на цьому напрямку величезних втрат, які можуть обернутися тактичним успіхом для ЗСУ.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер" сильно виснажені. Раніше подібний сценарій подій вже розгортався під Києвом, Харковом та на інших територіях, які деокупували українські війська.

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