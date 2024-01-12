Реліквію московському храму подарував власник клубу, в якому пройшов скандальний новорічний корпоратив.

Власник московського клубу "Мутабор", в якому пройшла скандальна "гола вечірка", подарував Російській Православній Церкві частинку мощей Миколи Чудотворця, але реліквія, швидше за все, - підробка.

Як повідомляє "Радіо Свобода", після інциденту з "голою вечіркою" власник "Мутабора" Михайло Данилов подарував мощі храму Знамення ікони Божої Матері в Романовому провулку. За даними видання, цей храм знаходиться у веденні Управління справами Адміністрації президента РФ і до недавнього часу був недоступний для вільного відвідування.

Відзначається, що своїм підношенням підприємець продовжив низку виправдань учасників вечірки, які потрапили після скандалу в опалу.

Відео дня

"Ми проти мракобісся, диявольщини, ми підтримуємо церкву всіляко", – сказав Данилов.

Бізнесмен стверджував, що мощі, викуплені в самому Ватикані, привезли ще в листопаді 2023 року, але він спеціально чекав Різдва. Тобто, підношення було зроблено через два тижні після того, як в "Мутаборі" пройшов корпоратив з дрес-кодом "almost naked" ("майже голий").

Сертифікат про справжність мощей супроводжувався текстом на латині, і, як випливало з напису на ньому, видала його єпархія італійського міста Новара в 2018 році, підписаний він іподияконом Франко Дж. Черруті.

"Радіо Свобода" знайшло ще кілька зображень і згадок таких же сертифікатів про справжність мощей, виданих цією ж єпархією і мають такий же підпис Черруті. Всі випадки стосуються мощей, які передавалися в дар російським храмам, сертифікати були датовані, зокрема, 2011 і 2013 роками. Приклавши ці фото, видання направило в Новару відповідний запит, і отримало відповідь, з якого випливало - іподияконом Франко Черруті дійсно служив в курії Новари, де завідував сховищем реліквій. Однак робота Черруті на цій посаді закінчилася в 2015 році.

"Тобто за 3 роки до дати, зазначеної на сертифікаті з його підписом про справжність мощей св.Миколая, подарованих власником "Мутабора" настоятелю підвідомчого Адміністрації Президента РФ храму", - йдеться в публікації.

Журналісти також просили пояснити, чи є справжнім подарунок Данилова, але відповідь з Італії не отримали. Не увінчалася успіхом спроба дізнатися, за яких обставин бізнесмен придбав святі мощі - власник клубу вважав за краще промовчати.

Мощі від "Мутабора" - не єдина реліквія, чия справжність підтверджена сертифікатом від Черруті. Італієць також підписав документ на частку Пояса Пресвятої Богородиці, яку влітку 2011 року підприємець Вадим Жимиров передав Казанському собору в Санкт-Петербурзі. Тоді повідомлялося, що Жимиров привіз реліквію не з Італії, а з грецького Афону. У листопаді 2011 року, в свято Казанської Божої Матері, на поклоніння подарованої частинці Пояса Богородиці в Казанському соборі вишикувалися величезні черги.

"Гола вечірка" в РФ - деталі

Нагадаємо, вечірка-корпоратив пройшла в московському клубі "Мутабор" 20 грудня з дрес-кодом "almost naked" ("майже голий"). На неї прийшли багато російських знаменитостей - Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Джиган та інші. Ціна квитків на відкриту частину вечірки досягала мільйона рублів. Фото і відео з "голої вечірки" потрапили в соціальну мережу, після чого вибухнув скандал. На телеведучу Анастасію Івлєву, яка організувала корпоратив, і на його учасників "пішли" доноси, захід назвали "мракобіссям". Російський репер VACÍO, який засвітився в одних кросівках і шкарпетці, натягнутому на геніталії, заарештований на 15 діб. Під роздачу потрапив співак Філіп Кіркоров-артист публічно вибачився – але кадри з ним вирізали з фільму "Іван Васильович змінює все", де він зіграв російського імператора Петра I.

Вас також можуть зацікавити новини: