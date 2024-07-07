За даними ЗМІ, вогонь охопив площу у 3000 квадратних метрів.

У Туапсинському районі Краснодарського краю вирує масштабна лісова пожежа, її могли влаштувати туристи.

Про це пише 93.ru з посиланням на Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих. Ліс у бухті Інал загорівся сьогодні ввечері.

За словами свідків події, пожежа почалася через те, що туристи запустили сигнальну ракету. На місці загоряння працюють 56 рятувальників, вогонь міг поширитися на 3000 квадратних метрів.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, раніше в Росії горіли складські приміщення машинобудівного заводу "ЕНІКмаш" у Воронежі. Повідомлялося про загиблих і постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, також масштабне загоряння сталося в одному з цехів машинобудівного підприємства "Уралмашзавод". У мережі писали про потужний вибух.

У середині червня стало відомо про пожежу в Москві. Повідомлялося, що вона могла початися на території конструкторського бюро, де проектують військові літаки.

А в травні пожежа вирувала на території аеропорту Ставропольського краю. У мережі публікували кадри загоряння, про постраждалих не повідомлялося.

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