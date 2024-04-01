Завод вважається одним із найбільших у Росії.

У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на заводі, що виробляє електротехнічні товари. Відповідні кадри публікують у соцмережах очевидці.

Полум'я охопило один із цехів заводу "Електроізоліт" у місті Хотьково Московської області. Це підприємство є одним із найбільших у галузі, воно виробляє ізоляційні матеріали.

За даними місцевої прокуратури, вогонь поширився на площі близько 3000 квадратних метрів. Водночас МНС Росії стверджує, що відкрите горіння було всього лише на 150 квадратних метрах. З будівлі вивели 10 осіб, загиблих і постраждалих поки що не заявлено.

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Як писав УНІАН, масштабна пожежа сталася в одному з цехів машинобудівного підприємства "Уралмашзавод". Спершу у пресслужбі заводу заявили, що загорівся об'єкт, "який не належить "Уралмашзаводу" і розташований далеко від виробничих об'єктів УЗТМ". Однак згодом все ж визнали, що пожежа сталася на території заводу.

Також ми розповідали, що Бєлгород зазнав обстрілу. Зокрема, повідомлялося про дим у кількох районах міста, пошкодження кількох автівок та вибиті шибки.

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