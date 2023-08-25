Він зациклений на символічних датах.

Оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова поширює інформацію про те, що ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина вбили за його наказом.

Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ. За їхніми даними, Кадиров хоче використовувати загибель Пригожина для підняття свого авторитету в Чечні. "У Республіці, явно з подачі близьких до Кадирова людей, запустили інформацію, ніби Пригожина усунули по відмашці глави Чечні і виконали роботу в день народження Ахмата Кадирова, оскільки Рамзан дуже зациклений на "кривавих подарунках" до подібних дат", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, колишній президент Чечні Ахмат Кадиров народився 23 серпня 1951 року.

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Реакція Кадирова на загибель Пригожина

Нагадаємо, лідер Чечні мовчав добу, ніяк не коментуючи загибель ватажка найманців. Раніше він отримав від Пригожина золоту медаль приватної військової компанії "За особливі заслуги".

Увечері він написав, що вони дружили і співпрацювали в деяких питаннях. Кадиров назвав його "важливою персоною державного масштабу", яка останнім часом "не бачила, або не хотіла бачити повну картину того, що відбувається в країні".

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