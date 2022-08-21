Спочатку вона вимагала, щоб Кремль вдарив по українських "центрах прийняття рішень", а потім зізналася, що вже ходить з охороною.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян влаштувала істерику через загибель дочки головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна, машина з якою підірвалася в Підмосков'ї.

На своїй сторінці в Telegram пропагандистка показала, що вона пережила практично весь спектр емоцій.

Спочатку, коли Симоньян дізналася про смерть дочки Дугіна, вона писала, що у неї "немає слів". Потім вона почала вимагати, щоб РФ вдарила по Києву і "центру прийняття рішень". Пропагандистка сподівалася, що вранці вона побачить новини про "розбомблену" столицю України.

Потім Симоньян ще раз істерично благала, щоб Кремль завдав удару по Києву. До ранку, коли пропагандистка зрозуміла, що її благання ніхто не почув, вона визнала, що їй страшно.

Виявилося, "смілива" пропагандистка, яка дуже любить погрожувати Україні, найняла охорону. Вже кілька місяців Симоньян боїться пересуватися вулицями на самоті. Вона, як і її охоронці, настільки перелякані, що їх насторожують навіть дитячі іграшки.

Нещодавно її супроводжуючі "кинулися" у бік звичайного дитячого м'ячика, бо думали, що він може бути небезпечний для Симоньян. Тоді вона думала, що все це смішно. Але тепер пропагандистці зовсім не до жартів.

Дочка Дугіна згоріла в машині: що про це відомо

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки і політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Дугіна їхала на автомобілі Toyota Land Cruiser, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу і згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої і лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що метою був сам Олександр Дугін.

"Це машина батька, Даша на іншій машині їздить, але вона поїхала сьогодні на його машині, а Олександр Гелійович поїхав інакше. Він повернувся, був на місці трагедії. Наскільки я розумію, метою був безпосередньо Олександр Гелійович або, може, вони удвох", — сказав він.

Потім стало відомо, що після загибелі дочки Дугіна в Росії вже почали погрожувати Україні. А сам творець "руського міра" потрапив до лікарні.