Лідер РФ в рамках свого виступу 27 червня відзвітував про те, як подолав заколот "вагнерівців".

Лідер РФ Володимир Путін відзвітував про те, як подолав заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в дні 23-24 червня й акцентував, що для стабілізації ситуації йому не довелося забирати окупантів із зони "СВО".

Про це диктатор висловився під час виступу на ганку Грановитої палати (територія Кремля) в рамках промови-подяки до силовиків РФ, які допомогли зберегти йому президентське крісло: "Ви діяли чітко, злагоджено, на ділі довели свою вірність", - вказав Путін.

Нахвалюючи злагодженість бойових підрозділів РФ Путін також подякував силовикам за те, що йому не довелося забирати окупантів з України.

"Нам не довелося знімати бойові підрозділи із зони "СВО", - вказав диктатор.

Путін виступив зі зверненням до росіян ввечері 26 червня

Відзначимо, що ввечері 26 червня президент РФ також виступив зі зверненням до росіян й відзначився риторикою про те, що "вагнерівці" - патріоти РФ.

Згідно з версією Путіна, недоброзичливців Росії скористалися ПВК "Вагнер", щоб застосувати їх проти "братів по зброї".

Відзначимо, що "повстання" ПВК "Вагнер" почалося ввечері 23 червня. Тоді їхній ватажок Євген Пригожин заявив, що по одній з баз найманців припав удар з боку кадрових військ Росії. На тлі цього він оголосив про ходу на Москву, але станом на вечір 24 червня - "передумав". На підступах до Москви Пригожин розгорнув сили "Вагнер" назад на бази.

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