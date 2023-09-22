Він заявив, що йдеться про росіян віку 20-24 років.

Лідер РФ Володимир Путін відзначився обіцянкою про те, що до 2030 року Росія збере 8,3 млн осіб "золотого" призовного віку.

Він уточнив, що йдеться про молодь віку 20-24 років в рамках засідання президії Держради РФ 21 вересня.

"За попередніми даними аналізу, в країні до 2030 року буде 8,3 млн громадян у віці 20-24 років. А в 2035 році вже 9,7 млн осіб. Це на 2,4 млн більше, ніж зараз". - заявив Путін.

Він уточнив, що в цьому контексті Росія повинна подумати про те, куди влаштувати цю молодь. Адже рівень безробіття серед даної категорії населення "вище, ніж в цілому по країні", вказав Путін.

Втрати РФ в Україні наближаються до 275 тисяч людей

Нагадаємо, поки російський президент заявляє про "багатообіцяючі" демографічні прориви російські чоловіки "штабелями лежать" в Україні. Станом на ранок 22 вересня Генштаб ЗСУ уточнив, що українська армія ліквідувала 480 окупантів за добу. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні становлять 274 950 осіб. Також Генштаб розкрив дані про втрати техніки ворога.

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