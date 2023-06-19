Прес-секретар Володимир Путіна прикрився проблемою організацією безпеки на територіях, на яких гинуть люди через екоцид РФ по дамбі водосховища.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков "аргументував" відмову окупантів пускати фахівців ООН для моніторингу ситуації в підтоплених районах Херсонської області, які тимчасово контролює армія РФ.

Чиновник послався на те, що росіянам буде важко "гарантувати безпеку" фахівців місії через масштабні наслідки екоциду, який організувала армія РФ ліквідацією Каховської дамби. Про це Пєсков висловився в коментарі російським журналістам, пише "Интерфакс".

Зокрема, він відповів на заяву гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун про те, що РФ відмовила організації в допуску на ці території.

"Тут це все дуже складно, й дуже складно забезпечити їм безпеку, ну і багато інших нюансів", - вказала вона.

Росія блокує допуск фахівців ООН в Херсонську область

Нагадаємо, що 19 червня координатор ООН Деніз Браун вказала, що на даний момент організація взаємодіє з урядами України та РФ у питанні "ефективної доставки гуманітарної допомоги" постраждалим людям в Херсонську область.

При цьому вона зазначила, що всі прохання ООН з приводу доступу до територій затоплення Каховської ГЕС керівництво РФ відхилило.

Вас також можуть зацікавити новини: