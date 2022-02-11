Відео зі знущаннями чоловік виклав у мережу.

У Новокузнецьку (РФ) чоловік зловив ведмежа, посадив його на ланцюг і нацькував на тварину собак.

Відео знущань з'явилося на Instagram-сторінці користувача з ніком aleksei_t8711. У ньому видно, як дві собаки гавкають на ведмежа і кидаються на нього, поки малюк задкує та не знає, куди подітися.

Ролик зібрав чимало гнівних коментарів, і зрештою користувач публікацію видалив, а також змінив адресу своєї сторінки або видалив і її - зараз вона не доступна.

Однак на інцидент звернула увагу спільнота волонтерів Новокузнецька. На своїй сторінці в Instagram вони опублікували запис відео, повне ім'я чоловіка, а також закликали писати заяви до правоохоронних органів через жорстоке поводження з тваринами.

За даними волонтерів, чоловік називає себе підприємцем і має стосунок до Ради народних депутатів (Кузбас). Собак він нацьковував нібито заради підготовки їх до полювання, щоб вони не боялися ведмедів.

Читайте такожЗірка зоопарку Берліна ведмежа Герта виявилася плодом інцесту: винна РосіяУ Департаменті з охорони об'єктів тваринного світу Кузбасу російським ЗМІ розповіли, що займаються попереднім розслідуванням, але зрозуміти, чи свіжий це ролик і де він знятий, поки не можуть. Водночас закон про жорстоке поводження з тваринами, за словами правоохоронців, забороняє притравку собаками дикого звіра безпосередньо, не через сітку. Тобто на відео присутнє порушення закону.

Раніше УНІАН писав, як у Росії на Камчатці з рушниці розстріляли ведмедицю з маленьким ведмежам. Вони залізли на підводний човен, щоб не потонути.

Вас також можуть зацікавити новини: