Фура, найімовірніше, перевозила боєприпаси (можливо, навіть ракети з-300).

Вибух на Кримському мосту, в результаті якого в море обрушилася частина автодороги, наймовірніше, був здійснений за допомогою вантажівки.

Про це заявив під час стріму з Юлією Латиніною військовий експерт Роман Світан.

На його думку, до вантажівки заздалегідь підклали вибухівку, а саму машину на в'їзді не оглядали, оскільки фура, імовірно, перевозила боєприпаси (можливо, навіть ракети з-300).

"Не виключаю такого варіанту, що ця машина використовувалася військовими РФ для транзитного перекидання певного виду боєприпасів. Припустимо, якихось гіпотетичних ракет С-300. І ця машина завантажилася на території Росії, далі йшла через Крим у бік Херсона. Це був військовий вантаж, а підрив цього вантажу здійснили або спецслужби наші, або просто спецслужби", - відповів Світан.

Він уточнив, що мають місце версії з радіоуправлінням з візуальним контролем і водієм-смертником. Сам експерт схиляється до другого варіанту: "Дуже складно визначити вихід фури і вагонів в одній точці".

Світан також додав, що обрушити частину моста міг вибух тільки декількох тонн заряду: "Це вказує як мінімум на те, що будівельники дуже багато вкрали. І збірка моста бажає кращого. Російське головотяпство і злодійство".

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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