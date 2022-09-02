У 1944 році німецькі генерали таким чином намагалися ліквідувати Гітлера.

Російські опозиціонери можуть посприяти закінченню війни Росії проти України, оголосивши нагороду за голову російського диктатора Володимира Путіна.

Про це на Конгресі вільної Росії заявив депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

Народний обранець нагадав, що у 1944 році таким способом німецькі генерали намагалися ліквідувати Адольфа Гітлера. Тепер подібним чином можуть вчинити Михайло Ходорковський та інші опозиційні бізнесмени.

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"Мене часто запитують, що представники російської спільноти, бізнесмени - Ходорковський, Каспаров та інші - крім слів і форумів могли би зробити для допомоги Україні? Є один варіант. Навіть у 1944 році знайшовся прошарок німецьких генералів, які спробували вбити Гітлера. Що заважає - нехай не вбити, зрозуміло, що не дістануть - створити фонд і збирати гроші? Щонайменше – на юридичну підтримку (майбутніх судових - УНІАН) процесів, як максимум – на фінансування інсургентів. Цим ви доведете, що дійсно хочете зміни режиму, а не просто говорите", – заявив Дунда

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що Путіну нібито знадобилася медична допомога. Путін поскаржився на сильну нудоту. До нього викликали додаткову бригаду медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу і були біля Путіна протягом трьох годин і після поліпшення стану президента покинули його покої.

Згодом з'явилася інформація про те, що російський "фюрер" Володимир Путін розлючений через невдачі на фронті та успішний старт контрнаступу української армії на південному напрямку. Останнім часом диктатор "надто багато нервує", що позначається на його здоров'ї.Путін ознайомився з доповідями ФСБ та військових, був дуже злий. Наприкінці робочого дня кремлівському лідеру терміново викликали бригаду медиків.

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