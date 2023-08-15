Владислав Живіца виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону.

Російський депутат-утікач Владислав Живіца 13 серпня на пресконференції у Варшаві оголосив про початок руху за незалежність його рідної Смоленської області від Російської Федерації.

Живіцу супроводжував член Координаційної ради Білорусі в екзилі Ян Рудзік. Спікери повідомили про створення у Варшаві політичної організації прихильників незалежності Смоленщини у тісному союзі з майбутньою Білоруссю – Смоленського республіканського центру.

За словами організаторів пресконференції, йдеться про "відтворення самостійної смоленської державності у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої".

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Одним із найближчих кроків, за словами Живіци, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі білоруського полку імені Каліновського, який воює на боці України.

Таким чином Живіца виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Idel.Реалії" про те, як вони оцінюють шанси на здобуття незалежності іншими регіонами Росії (зокрема, республіками Поволжя, Татарстаном і Башкортостаном), спікери заявили, що успіхи руху за незалежність Смоленщини можуть стати "хорошим кейсом", який вплине і на дії прибічників суверенітету цих суб’єктів РФ.

Розпад Росії на окремі республіки

У липні 2022 року активісти з Бурятії, Мордовії і Татарстану попросили американського президента Джо Байдена підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

Нагадаємо, що влітку 2022 року литовський депутат пригрозив Росії скасуванням Поляновського договору і вимогою повернути Смоленськ.

Також керівник ГУР МОУ Кирило Буданов неодноразово заявляв, що РФ не буде існувати у майбутньому в такому вигляді, як зараз. На його думку, вже скоро Росія розпадеться на окремі республіки.

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