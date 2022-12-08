Мурманець вже багато років виплачує гроші українській армії.

Громадянин Росії роками перераховував кошти з пенсії українській армії. Мурманський обласний суд зобов'язав росіянина продовжувати платити гроші Збройним силам України, не взявши до уваги аргументи чоловіка про те, що у такий спосіб відбувається фінансування українського війська.

Як пише російське видання "СеверПост", житель Мурманська є колишнім військовослужбовцем Радянської армії, який проходив службу у Вінниці. Він був звинувачений у недбалості по справі про розкрадання нафтопродуктів у військовій частині.

"Житель Мурманська, колишній військовослужбовець Радянської армії, який проходив службу у Вінниці, був у 1990-х роках звинувачений у недбалості у справі про розкрадання нафтопродуктів у частині, через що суд наклав на нього великий штраф, який він багато років виплачував українській армії зі своєї пенсії. Після початку війни мурманець звернувся до Мурманського обласного суду з проханням припинити виконавче провадження, мотивуючи це тим, що таким чином він фінансує ЗСУ. Проте суд відмовив йому, посилаючись на Мінську конвенцію", – йдеться у матеріалі.

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Раніше чоловік вже намагався зупинити виплати штрафу. Це сталося у 2019 році, коли надіслані ним гроші з якоїсь причини почали повертатися. Видання припускає, що це могло бути пов'язане з тим, що частину розформували або змінили реквізити для переказу коштів. У підсумку гроші чоловіка почали "зависати" в банку на рахунку для незатребуваних сум.

Тоді мурманець пішов до суду з проханням припинити перераховувати гроші з його пенсії. Крім того, він просив повернути йому 175 тисяч рублів, які зависли на рахунку. Суд йому відмовив, оскільки виконавче провадження не було закрите.

"Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах" (Мінська конвенція) була укладена в Мінську в січні 1993 року країнами СНД. Ні Росія, ні Україна з неї не виходили, тож юридичний документ продовжує діяти", – пояснили у російському суді.

Адвокат чоловіка також намагалася використати як аргумент у суді російський закон про боротьбу з екстремізмом і тероризмом. Проте жодних юридичних документів, які ставлять Збройні сили Україні в один ряд із терористами, в Росії немає, а тому цей варіант також не пройшов.

"Тобто теоретично мурманець фінансує ЗСУ. Але, як його заспокоїли в суді, складу злочину в його діях немає, оскільки так чинити йому велить закон", – розповіла адвокат у коментарі російському ЗМІ.

Війна в Україні: що відбувається в Росії

У Москві 19-річний росіянин вистрибнув із вікна на четвертому поверсі військкомату, щоб уникнути призову. Інцидент трапився 5 грудня у військовому комісаріаті на вулиці Саратовській. У росіянина діагностували кілька серйозних переломів зі зміщенням, зокрема, переломи кількох хребців.

Раніше також повідомлялося, що у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по поліцейських з кулемета. Зазначалося, що стрілок може бути дезертиром.

Крім того, стало відомо, що в російському місті Тула почали друкувати продуктові талони на м'ясо, рибу, молоко та сіль.

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